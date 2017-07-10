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Su maymunları ağrıda görüntülendi

Su maymunları uzun bir aradan sonra yine görüntülendi. "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteğindeki milli parkı mesken tutan su maymunlarının, Rusya ve Ermenistan'dan akarsuları takip ederek geldiği tahmin edililiyor.

Su maymunları ağrıda görüntülendi

Belki de daha önce hiç görmediğiniz bu hayvanlar, su maymunları... Görüntülendikleri yer ise Ağrı Dağı Milli Parkı. 

Bu sevimli hayvanların Türkiye'ye nasıl geldiği bilinmiyo

Su maymunlarının  Rusya ve Ermenistan'daki akarsuları takip ederek geldiği düşünülüyor. Kuyrukları uzun olan ve ilk görüşte fareyi anımsatan bu türler yılda 4 veya 5 yavru yapıyor. Ağırlıkları dişilerde 5 erkeklerde 8 kilograma ulaşıyor.

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteğindeki milli parka yerleşen su maymunları binlerce dönüm sulak arazinin de içinde çok mutlu görünüyorlar.

Metrelerce derinliğe ulaşan ve etrafı sazlıklarla kaplı olan alanda yaşayan su maymunları biraz utangaç. İnsanları görgükleri anda yaz derinlere iniyor, ya da salıkların arasında gizleniyorlar. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #su maymunları #ağrı dağının eteklerinde #Ermenistan
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