Su sporları tutkunları Tunceli'ye akın ediyor

Mehmetçiğin operasyonlarıyle huzur ve güven ortamının sağlandığı Tunceli, doğal güzelliklerinin yanı sıra su sporlarıyla da ilgi çekiyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, terörle mücadeledeki başarının ardından Tunceli'ye turist akını yaşandığını anlattı.

Tunceli'ye gelen ziyaretçiler, kentin doğal güzelliklerine hayran kalıyor. Yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor.

Vali Sonel, Tunceli'nin su sporlarında bir marka haline geldiğini söyledi.

Tunceli'de turizm ve spor altyapısını desteklemek için önemli yatırımlar yapıldı. Kent, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle anılıyor, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.



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