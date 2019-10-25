Su tüketimine dikkat!

Suyun canlılar için değeri oldukça fazla.

Yağışsız geçen mevsim ve kuraklık, gündeme susuzluğu getiriyor. İstanbul'a su sağlayan, toplam 10 barajdaki su seviyesinin yüzde 43,51'e gerilediği iddia edildi. Kocaeli'nin de içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı.

Bir kamu malı yani herkese ait olan su azaldığı gibi birde giderek metalaşıyor.

Boşa giden bir su damlası bile gelecekten çalınıyor. Vatandaşların tam da bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, yapılması gerekenleri anlattı.

Tüketiciler kadar yerel yönetimlerin de tasarruf politkası geliştirmesi şart.

Atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılması geri dönüşüm açısından büyük katkı sunuyor.



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