844 yıldır düzenlenen "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Sürünün önünden atlayan çobanlar, çıkardıkları sesler ve ıslıklarla koyunlarını sudan geçirmeye çalıştılar. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'ndeki yarışma bu yıl, Denizli'de şehit Eren Bülbül anısına düzenlendi.

Sürünün önünden suya atladılar, koyunları sudan geçirmeye çalıştılar.Denizli'nin Çal ilçesinde, 844 yıldır sürdürülen Sudan Koyun Geçirme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Çal, Çivril ve Baklan ilçelerinden gelen ve "elci" adı verilen baş koyunlar yarıştı.Büyük Menderes Nehri kenarında yapılan etkinlikte 49 çoban, koyun sürülerini sudan geçirerek "Yörük göçü"nü gerçekleştirdi.Koyununun karşı kıyıya ulaşması için çabalayan çobanlar, ıslıklar ve çıkardıkları seslerle hayvanları etkilemeye çalıştı.Bazı çobanlar ise karşıya geçmeyi başaran koyunlarını kucaklayıp öptü.Bu yıl şehit Eren Bülbül anısına düzenlenen yarışmada Aşağıseyit Muhtarı Cengiz Ökdem birinci oldu.İnsanın sahip olduğu hayvan sevgisini ve onunla bütünleşmesini ortaya koyan yarışma, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alıyor.