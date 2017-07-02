Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli genç kayboldu.

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli genç kayboldu.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan 23 yaşındaki Suriyeli Muhanned Abdullah, Karşıyaka Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında serinlemek için yüzmeye başladı.



Bir süre sonra akıntıya kapılan Abdullah, gözden kayboldu.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, Abdullah'ı bulmak için kanalda arama çalışması başlattı. Çalışmalar yaklaşık 2 saattir devam ediyor.



Abdullah'ın Suriye'nin Rakka kentinden gelerek Şanlıurfa'da yaşadığı öğrenildi.