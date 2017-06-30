Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sulama kanalındaki boğulmaların önüne geçmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla uyarı broşürleri dağıttı

Adana'da kentte tarımsal üretim için kullanılan sulama kanallarına yasak olmasına rağmen girenleri uyarmak ve boğulmaların önüne geçmek amacıyla broşür dağıtıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla meydana gelebilecek boğulmalara vakalarına karşı çalışma başlattı.



Polis ekipleri, "Bir nefes bir hayat", "Ölüme balıklama dalma", "Güvenli olmayan sulara girip sonsuzluğa yelken açmayın" yazılı broşürleri, Yüreğir ilçesindeki DSİ'ye ait sulama kanalında yüzen çocuk ve yetişkinler ile çevredekilere dağıttı.



Bu sırada kanalda yüzdüğü sırada ikaz üzerine sudan çıkan kişinin "Ağabey, hava çok sıcak, ne yapalım" demesi üzerine polis memuru, "Hava bize de sıcak, biz hiç girmiyoruz suya. Biz de yaşıyoruz. Sıcak unutulur ama ailelerinize yaşatacağınız acı unutulmaz" şeklinde uyarılarda bulundu.



Suda yüzdüğü için polis tarafından gözaltına alınacağını sanan bir çocuk ise "Ağabey, beni almayın ne olur. Ne olur beni çekmesinler. Bıraksınlar." diye gözyaşı döktü. Çocuğa sarılan bir polis, "Korkma herhangi bir şey yok." diyerek onu sakinleştirdi.



Uyarılara rağmen bazı kişilerin kanalda yüzmeye devam ettiği görüldü.