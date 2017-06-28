Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Sulama suyuyla serinlemeye çalışıyorlar

Sıcak havaların etkili olduğu Hatay'da çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor

Sulama suyuyla serinlemeye çalışıyorlar

 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Reyhanlı ilçesinde sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, çocuklar da serinlemek için farklı yöntemler bulmaya başladı. İlçe merkezindeki mısır ekili bazı alanlardaki su birikintileri çocukların serinleme alanları oldu.

Mısır tarlasını sulama amacıyla kullanılan borulardan dökülen suların biriktiği yerlerde serinleyen çocuklar, suların aktığı bazı yerleri de brandayla kapatarak kendilerine adeta mini havuz yaptı.

Çocuklardan Emrecan Yumuşak, yaptığı açıklamada, sıcak havadan korunmak amacıyla böyle bir yöntem bulduklarını belirterek, "Burayı derin olmaması ve oturduğum yere yakın olmasından dolayı tercih ettim. Sıcaklar oldukça buraya gelmeye devam edeceğim. Arkadaşlarımla tatilin tadını böyle çıkarıyoruz." dedi.

Öte yandan, ilçede bulunan Yenişehir Gölü de serinlemek isteyenlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Buraya gelen birçok aile piknik yaparak doğanın tadını çıkarırken, çocuklar ise kendilerini gölün serin sularına bırakıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hatayda sıcak hava #havuz #tarla
banner863
Önceki Haber
Siirt'te terör operasyonu
Sonraki Haber
'Akıllı cihazlar çocuklarda kamburluk ve asosyalliğe neden oluyor'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.