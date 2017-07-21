BURSA'nın Gemlik İlçesi'ndeki Rodaport Limanı'nda 9 Temmuz’da 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemiden dökülen suntaların sahile vurma görüntüleri bir vatandaş tarafından havadan 'Drone' ile görüntülendi. Görüntülerde, yüzmek için Gemlik sahiline gelen tatilcilerin, kıyıya vuran suntaları denizden çıkarması da yer aldı.

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