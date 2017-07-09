Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Gemsaz sahilinde yüzlerce sunta parçası kıyıya vurdu.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki limanlar bölgesinde bir gemiden döküldüğü belirtilen sunta parçaları, Gemsaz sahilini kapladı.
Sabah denize girmek için sahile gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bazı kent sakinleri, kıyıya vuran suntaları sahile çıkarırken bazıları da duruma aldırış etmeden yüzdü.
Durumun bildirilmesi üzerine belediye yetkilileri ve güvenlik güçleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Gemsaz sahilinde çok sayıda sunta parçası kıyıya vurdu
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Gemsaz sahilinde yüzlerce sunta parçası kıyıya vurdu.
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