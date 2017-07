Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan ve imkansızlıklar nedeniyle ilkokula gidemeyen Remziye Bilen, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa 70 yaşında katılarak 6 ayda okuma yazmayı öğrenmeyi başardı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Remziye Bilen, öğrenme azmiyle görenleri şaşırtıyor.



İlçe merkezinde yaşayan, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Remziye Bilen, imkansızlıklar nedeniyle gidemediği okula hasretini sona erdirmek için İlçe Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu.



Okuma yazma arzusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Remziye nine, yıllardır içinde ukde kalan bu arzusunu gerçekleştirmek için okul sıralarına oturdu.













İlkokul öğrencileri gibi hafta içi her gün Merkez İlkokulu'nda verilen derslere katılan Bilen, yaklaşık 6 aylık kursun ardından okuma yazma öğrenerek en büyük hayalini gerçekleştirdi.



Gününün büyük kısmını kütüphaneden aldığı kitaplarla geçiren, torunlarıyla gazete ve dergi okuyan Bilen, Halk Eğitim Merkezi'nden aldığı ve diploma yerine geçen okuma yazma sertifikası ile şimdi ortaokul için kayıt yaptırmaya hazırlanıyor.













Okuma yazma kursunun yanı sıra temel bilgisayar kursuna da devam eden Remziye ninenin öğrenme azmi, çevredekilerin de dikkatini çekiyor.

Torunlarıyla bilgisayar kullanan Remziye nine, internete giriyor ve ofis programlarını kullanabiliyor.





"80 yaşında torunlarla beraber üniversite bitirmek..."



Bilime merakı ve öğrenme azmiyle çevredekilerin kendisine "süper nine" diye seslendiği Remziye Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okur yazar olamamanın içinde ukde kaldığını söyledi.











Bilen, çevresindekilerin kendisine hayranlıkla baktığını belirterek çocukluk hayalini geç de olsa gerçekleştirdiğini, bundan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Yeniliklere ve bilişime de ilgi duyduğunu anlatan Bilen, şunları kaydetti:



"Hedefim üniversite okumak. Torunlar üniversitede okuyor. 'Babaanne gel seni götüreyim arkamdan' diyor ama bilemiyorum, başarabilir miyim. Yani 80 yaşında torunlarla beraber üniversite bitirmek... Herkes bitiriyor, ben de başarırım yani. Bilgisayar kurusuna da yazıldım. Biraz öğrendim. Evde bilgisayar olmayınca kursta öğrendiğim kadarıyla biliyorum. Çocuklar oynayınca, kullanınca ben de merak ettim, öğrenmek istedim. 'Vaktimi de doldurayım' diye öğrendim. Tabii bana bilgisayar hediye edilirse daha da geliştiririm."