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Suriyeli kız baraj gölünde boğuldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde, baraj gölüne giren Suriyeli kız çocuğu 12 yaşındaki Şehit Cinedi boğularak öldü.

Suriyeli kız baraj gölünde boğuldu

Olay, dün akşam Kartalkaya Barajı'nda meydana geldi. Atatürk Parkı'nda kardeşi 6 yaşındaki  Rona ile birlikte dolaşan Şehit Cinedi, Kartalkaya Barajı kıyısına gitti.

Burada suya giren küçük kız bir süre sonra sonra çırpınmaya başladı.

Suda kaybolan Şehit Cinedi için ihbarla gelen itfaiye dalgıçları çalışma yaptı.

Baraja giren itfaiye dalgıç ekibi, kısa süre sonra kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Şehit Cinedi'nin cenazesi sudan çıkarılıp otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriye #Kahramanmaraş #baraj #gol
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