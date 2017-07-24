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Sürücülere "plaka" uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte plaka takanlara birçok idari para cezası ve cezai müeyyideler uygulanmaya başlandığını belirterek, "Biz de devletimizin aldığı tedbirlere ek tedbir olsun diye mühürlerimizi darphanede hazırlattık." dedi.

Sürücülere "plaka" uyarısı

Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç plakalarına ilişkin  yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konulduğunu  söyledi.
 
Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan,  plakadaki rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya  kapatma şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağını ifade eden Apaydın,  plakaların tek tip olacağına işaret etti.
 
Apaydın, son zamanlarda gerek APP, gerek ikiz, gerekse harf ve  grupları yönetmeliğine uymayan plakaların araçlara takılmaya başlandığını  anımsatarak, sürücülerin plakalarını uygun olanlarla değiştirmesi gerektiğini  vurguladı.
 
Sürücülerin yeni plaka düzenlemesine en hızlı şekilde geçmesi  gerektiğini ifade eden Apaydın, "Son zamanlarda, terör, hırsızlık, gasp ve  çeşitli ahlak dışı işlerde sahte mühürlenen ikiz plakalar kullanılmaya başlandı.  İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızla  yaptığımız çalışmada, plaka eğer yönetmeliğe uygun değilse, muayeneden  geçirilmeyerek ve birinci dereceden kusur sayılıyor." diye konuştu.
 
"YENİ MÜHÜRLER DARPHANE HAZIRLANDI"

Apaydın, sahte plakaların ortadan kalkması ve araç plakalarının tek  tip olması amacıyla darphanede özel mühür hazırlattıklarını dile getirdi.
 
Mühür üretiminin 4-5 aydır devam ettiğini anlatan Apaydın, artık sahte  mühürlenen plakaların kolaylıkla anlaşılabileceğini vurguladı.
 
Darphanede basılan mühürlerin dağıtımına başladıklarına işaret eden  Apaydın, şunları kaydetti:
 
"OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte  plakayı takanlara birçok idari para cezası ve cezai müeyyideler uygulanmaya  başlandı. Biz de devletimizin aldığı tedbirlere ek tedbir olsun diye  mühürlerimizi darphanede hazırlattık. Mühür dağıtımda öncelikle büyük şehirleri  ön plana aldık ve oradaki mühürler tamamlandıktan sonra diğer 51 ilimize  dağıtmaya başladık. Emniyet müdürlüklerine bundan sonra yeni mühürlerin basılı  olduğu plakaların geçerli olduğu yazılarımızı gönderiyoruz.Türkiye'de tek bir  esas ve tek bir mühür olacak. Amacımız terörde kullanılan, suç unsurlarında  kullanılan merdiven altında imal edilen plakaların önüne geçmek."


Kaynak: AA
Etiketler; #plaka #Sürücü
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