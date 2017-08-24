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Sürücüleri şok eden görüntü

ESKİŞEHİR'de karayolunda seyreden bir TIR'ın dorsesindeki yükün üzerine bir otomobilin konulmuş olması sürücüleri hayrete düşürdü.

Sürücüleri şok eden görüntü
ESKİŞEHİR'de karayolunda seyreden bir TIR'ın dorsesindeki yükün üzerine bir otomobilin konulmuş olması sürücüleri hayrete düşürdü.
 
Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan görüntülerde, çevre yolunda seyreden bir TIR dorsesindeki yüklerin üzerinde bir otomobil olduğu yer aldı.

Araç sürücülerini cep telefonlarıyla kaydettiği olayda TIR dorsesinde gerekli önlem alınmadan konulmuş olan otomobil, yanından geçen araç sürücülerini tedirgin etti.

Sürücüler, TIR dorsesindeki otomobilin her an düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
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