Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı

Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsü kalp krizi geçiren otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.



Mustafa Akdoğan (48), 01 PE 942 plakalı otomobiliyle ilçe merkezi Yeni Sanayi Sitesi kavşağında seyrederken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu esnada otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.



Kazada Akdoğan, İsa Güler, Ayşe Yılmaz, Rukiye Yılmaz Güler, Mustafa Akdoğan ile aynı aileden Ali Rıza, İbrahim, Asım, Mehmet Emre ve Pınar Erdoğan yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akdoğan, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.