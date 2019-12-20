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Sürücüsünün polisten kaçtığı araçta 20 göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sürücüsünün polisin "dur" ikazına uymayıp kaçtığı araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

YURT 20.12.2019, 13:55
Sürücüsünün polisten kaçtığı araçta 20 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, 34 CMU 629 plakalı aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurmak istedi. 

Polisin "dur" ikazına uymadan kaçan sürücünün kullandığı araç kovalamacanın ardından, Malkara yolunda durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#göçmen #Tekirdağ #polis #yakalandı
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