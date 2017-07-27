ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'ne eylem yapmak üzere gelen biri kadın 2 terörist, susturucu takılı bir tabanca ve içi patlayıcı dolu bir valiz ile birlikte, ilçe girişindeki polis kontrol noktasında sağ olarak yakalandı.

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Beytüşşebap'da yakalanan 2 teröristle ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "27.07.2017 tarihinde İlimiz Beytüşşebap İlçesinde eylem yapmak üzere gelen biri bayan 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist, polis kontrol noktasında sağ olarak yakalanmıştır.



Teröristlerle birlikte 1 susturucu takılmış tabanca ile içi el yapımı patlıycı dolu bir valiz ve uzaktan kumanda aleti ele geçirilmiştir" denildi.

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