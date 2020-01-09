Sütü verimli kılan klasik müzik

Klasik müzik dinletisi, süt üretimini arttırdı. Nasıl mı? Üretici Şennur Terlemez anlattı.

Terlemez, Denizli'nin Saray ilçesinde yaşayan mütevazı bir üretici.

Üretimini artırmak için çıktığı yolda müzikle buluştu. Girdisi az maliyeti düşük bu yöntem çok basit. İneklere düzenli olarak klasik müzik dinletmek.

Her gün hayvanlarıyla ilgilenen ve onların duygularına hitap eden Terlemez, aynı zamanda iki çocuk annesi.

Terlemez, keşfin yolculuğunu Ulusal Kanal izleyicileri ile paylaştı.

Günlük süt miktarında artış gözlenen inek ve koyunların verimliğinin artmasının Terlemez'in yem maliyetlerini düşürdü.

Listede yok yok. Hayvnalar, üretimi arttırdığı bilimsel olarak da tespit edilen klasik müziğin yanı sıra türk halk müziği de dinliyor.

Şennur Terlemez, uyguladığı ve başarılı olduğu bu tarzı tüm meslektaşlarına öneriyor.



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