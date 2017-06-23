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Suudi Arabistan'a gidecek kargodan çıkanlar şoke etti

İstanbul Atatürk Havalimanında, Suudi Arabistan’a gönderilmek üzere kargoya verilen paket içerisindeki TIR panjuruna zulalanmış 2 milyon TL değerinde 200 bin captagon hap ele geçti.

Suudi Arabistan'a gidecek kargodan çıkanlar şoke etti

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan’a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı.

Ekipler kargodaki paketi açtı. Paketten 6 adet TIR panjuru çıktı. Panjurları spiralle kesen ekipler captagon haplarına ulaştı.

Piyasa değeri 2 milyon TL olduğu belirtilen 200 bin captagonun 33 kilo 900 gram olduğu belirtildi.

Kargoyu gönderen ve alacak olan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #captağon #tır #narkotik şube müdürlüğü #suudi arabistan
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