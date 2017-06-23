İstanbul Atatürk Havalimanında, Suudi Arabistan’a gönderilmek üzere kargoya verilen paket içerisindeki TIR panjuruna zulalanmış 2 milyon TL değerinde 200 bin captagon hap ele geçti.

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Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan’a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı.



Ekipler kargodaki paketi açtı. Paketten 6 adet TIR panjuru çıktı. Panjurları spiralle kesen ekipler captagon haplarına ulaştı.



Piyasa değeri 2 milyon TL olduğu belirtilen 200 bin captagonun 33 kilo 900 gram olduğu belirtildi.



Kargoyu gönderen ve alacak olan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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