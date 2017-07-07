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Suudi Arabistan'da polis ekibine bombalı saldırı

Suudi Arabistan’ın doğusunda Basra Körfezi kıyısındaki Katif kentinde polis ekibine karşı gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az bir polis öldü, altı polis de yaralandı.

Suudi Arabistan'da polis ekibine bombalı saldırı

Arap basınında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu "teröristlere" yüklerken, ayrıntılı bilgi vermedi.

Haberlerde, Suudi yetkilerin, saldırının meydana geldiği kentin 200 yıllık El-Musawara semtindeki dar sokakları, "teröristlerin kaçmakta kullandığı" gerekçesiyle buldozerlerle yıkıp genişletmeye çalıştığı belirtildi.

Kentin çoğunluk nüfusunu oluşturan Şiiler, Suudi hükümetini Şiilere karşı ayrımcı politika izlemekle suçluyorlar.

Kentteki olaylar özellikle Şii din adamı Nimr al-Nimr’in şiddete karıştığı gerekçesiyle bir yıl önce idam edilmesinden sonra artarak devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #suudi arabistan #polise bombalı saldırı #bir şehit
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