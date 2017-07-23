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Suyu şifalı olan bu kuyunun tarihi 2 bin 700 yıl öncesine uzanıyor

Çanakkale'nin Kemer köyünde bulunan 2 bin 700 yıllık Parion antik kentindeki kuyudan hâlâ su çıkıyor. Kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentteki kuyu, vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Suyu şifalı olan bu kuyunun tarihi 2 bin 700 yıl öncesine uzanıyor

Antik kaynaklara göre suyu şifalı olan bu kuyunun tarihi 2 bin 700 yıl öncesine uzanıyor.

Günümüzde hâlâ kullanılan kuyu, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü'ndeki Pario antik kentinde bulunuyor.

Antik kaynaklara göre Helenistik döneminin önemli antik liman kenti olan Parion, su sıkıntısını su kemerleri ve kuyularla aşmaya çalışmış. 

Bu kuyu gibi bölgede 9 kuyu daha bulunuyor. 

Parion'daki kazılar sürüyor. Kazıya Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlık ediyor. 

Kazılar sırasında ortaya çıkarılan kuyular, bölgenin geçmişine ışık tutuyor. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale
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