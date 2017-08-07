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Tabancayla oyun faciayla bitti

Pendik'te 15 yaşındaki A.O., evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yanlışlıkla annesini vurdu. Kafasından yaralanan anne hayatını kaybetti.

Tabancayla oyun faciayla bitti

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Şehit sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Özlem Odabaşı(35), evde temizlik yapıyordu. O sırada 15 yaşındaki kızı A.O ise oynadığı babasının tabancası ateş aldı. Tek kurşun ile yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından yaralanan anne Özlem Odabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri evde inceleme yaptı. Ceset, savcı incelemesinin ardından adli tıpa gönderildi.

Cenaze, Bağcılar da kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi. Annesinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınan 15 yaşındaki A.O.'nın ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tabanca #oyun #facia #Pendik #kurtköy
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