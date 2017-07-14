Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Whatsapp'ta yeni dönem! Bugünden itibaren herkes artık...
Whatsapp'ta yeni dönem! Bugünden itibaren herkes artık...
Paralarda flaş değişiklik
Paralarda flaş değişiklik

Taciz ateşine misliyle karşılık verildi

SURİYE'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, angajman kuralları çerçevesinde Kilis'te konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla misliyle ateş altına alındı.

Taciz ateşine misliyle karşılık verildi

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden, Türkiye tarafına sabah saatlerinde taciz ateşi açıldı.

Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı.

Belirlenen hedefler, fırtına ve obüslerle misliyle ateş altına alındı.

Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyulurken, bölgeden yükselen dumanlar Kilis kent merkezinden de görülüyor.

Etiketler; #PARSA DAGI #kilis #suriye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada 9. duruşma
Sonraki Haber
WhatsApp'ta her türden dosya paylaşılabilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.