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'Tahammülümüz yok!'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Enver Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu protokolde yaşanan kavgaya ilişkin, " Teşkilatlar , belediyeler eğer bizim dava idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyor demektir. Zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum, kusura bakmasınlar. Bedeli ödenemeyecek yanlışlara tahammülümüz yok" dedi.

'Tahammülümüz yok!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da gerçekleşen ' Perşembe Yaylası Şenlikleri'nde İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Enver Yılmaz ve korumalarının, protokolde yer tartışması nedeniyle kavga etmesi sonrası tüm teşkilata  uyarılarda bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Teşkilatlar , belediyeler  eğer bizim dava idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyor demektir.

Zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum, kusura bakmasınlar.  

Biz uyarmadan  kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar. yapsınlar gereğini yapsınlar.

Bedeli ödenemeyecek yanlışlara tahammülümüz yok. Çünkü 2019 bir kırılma noktasıdır.

AKP olarak bizim kendimizi yenilememiz gerekiyor.

Önce şu hareket kendi içinde birbirini sevmesi gerekir.

Birbiririyle dayanışma içinde olması gerekir.

 Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz. Bize ne oluyor ki birbirimize karşı farklı nazarlarla bakıyoruz " ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #cumhurbaşkanı
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