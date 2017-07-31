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Taksi sürücü kaza sonrası aracını bırakarak kaçtı

İstanbul'da aniden şerit değiştiren ticari taksiye, bir motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Motosikletteki diğer kişi de ağır yaralandı.

Taksi sürücü kaza sonrası aracını bırakarak kaçtı

İstanbul Bağcılar'da TEM otoyoluna giren bir taksi aniden şerit değiştirdi. O sırada arkadan gelen motosiklet taksiye çaptı. 

Motosiklet, aniden yolun en sağından en soluna geçen taksiye çarptı. Motosikletteki 2 kişi hızla savruldu. Taksi sürücü ise kaza sonrası aracını bırakarak kaçtı.

Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ayhan Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı arkadaşı Emrullah Ünal ise hastaneye kaldırıldı

Bulut'un olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. 

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik sıkışıklığı yaşandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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