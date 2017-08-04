Taksim Meydanı ve ara sokaklarında bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde yerde yatan kişiler yine kameralara yansıdı. Uyuşturucu kullananların kaldırımlarda, yol kenarlarında kendin geçmiş bir şekilde yattıkları görüldü.

Taksim Meydanı'nda uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen ve yerde yatan kişiyi gören esnaf "Arkadaşlar bonzai içe içe bu hale geliyorlar, içmeseler daha iyi. Kafası güzel evde yatar gibi yatıyor.



Bütün büyüklerimiz görsün, bu arkadaşın bu halini görsün.



Her gün içip buralarda geziyorlar, gözümle görüyorum ama yazık günah bunlara birilerinin yardımcı olması lazım.



Ben bu durumu görünce üzülüyorum" diye konuştu.