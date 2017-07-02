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Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu

Taksim'de bir otel odasında, internet üzerinden harekete geçirilen ve sokağa bildiri atan makine bulundu.

Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu

Taksim'de bir otel odasında, internet üzerinden harekete geçirilen ve sokağa bildiri atan makine bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gezi Parkı'na bakan bir otel odasından sokağa, üzerinde devlet büyüklerine hakaret içeren yazılar bulunan bildiri atıldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, bildirinin atıldığı otel odasında inceleme yapıldı. İncelemede, bildirilerin pencere önüne konulan bir makineden atıldığı belirlendi. Kamerayla takip edilen düzeneğin, internet üzerinden harekete geçirildiği tespit edildi.

Yapılan araştırmada, sistemi odaya kuran kişinin Alman vatandaşı E.M.S. olduğu belirlendi.

Şüphelinin, sabah saatlerinde uçakla Almanya'ya gittiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #taksim #otel #internet #gezi parkı
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