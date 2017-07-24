15 Temmuz darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nı işgal edilmesi ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin 11'i tutuklu 99 askerin yargılanmasına Silivri'de başlandı.

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11 TUTUKLU SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU







Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 11 tutuklu sanık hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) duruşmaya katıldı. İddianamenin kabul kararının okunmasının ardından, tutuklu sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Duruşmaya öğle arası verildi.









İDDİANAME







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 226 sayfalık iddianamede askerin ateşiyle yaralanan 39 kişi "mağdur", 4 kişi "müşteki" olarak yer alıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan 4'ü firari 11'i tutuklu olmak üzere 15 rütbelinin de aralarında bulunduğu 99 asker de "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede 99 şüpheli hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tüm şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, aralarında 15 rütbelinin de bulunduğu 37 şüphelinin, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 507 yıldan 780 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Rütbeli şüpheli askerlerin de aralarında bulunduğu 60 kişi hakkında da ayrıca "Mala zarar verme" suçundan, 6'şar aydan 4,5'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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