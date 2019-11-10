Taksim Meydanı'nda anma töreni

Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen anma törenine; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever katıldı.



Tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu.



Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.



Ardından Türk bayrağı göndere çekilerek yarıya indirildi. Tören İstiklâl Marşının okunmasıyla sona erdi.



Anma törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

ulusal.com.tr

