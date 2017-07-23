Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 4 ay önce dini nikahla evlendiği 18 yaşındaki kocasını silahla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk gelin, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şırnak'ın Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçelerinden geçen tarihi 'İpek yolu'nda akaryatık yüklü bir tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, tanker şoförü öldü, 2 kişi yaralandı.



Nusaybin'den Cizre İlçesi'nde giden akaryakıt yüklü Mehmet Nuri Çiçek yönetimindeki 01 BAR 36 plakalı tanker, Cizre'den Nusaybin'e giden sürücüsü belirlenemeyen 34 YA 2646 plakalı yolcu otobüsüyle uluslararası İpek Yolu'nda bulunan Özbek Jandarma Karakolu yakınlarında sabah saatlerinde çarpıştı. Kazanın meydana gelmesiyle çevrede bulunanların ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle karayoluna savrulan akaryatık yüklü tanker alev aldı. Cizre ve Nusaybin'den kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan akaryakıt yüklü tankeri güçlükle söndürebildi.







Kazada, tanker sürücüsü Mehmet Nuri Çiçek alev alan tanker içerisinde yanarak öldü, yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada ölen tanker sürücü Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralanan 2 kişi ambulansla sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle tankerin alev almasıyla anız yangını çıkma üzerine İpek Yolu bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye erlerinin anız yangını kontrol altına alınması ardından yol tekrar trafiğe açıldı.