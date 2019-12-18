"Tarihi eser" ile "kaçak kazı" operasyonu: 10 gözaltı
Erzurum'da "tarihi eser" ve "kaçak kazı" operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.
YURT 18.12.2019, 15:39
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Aziziye ilçesinden, kent merkezine gelen bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı.
Ağrı-Erzincan kara yolundaki Erzurum Havalimanı mevkisinde şüpheli aracı durdurarak arama yapan jandarma, 4 kişinin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 gümüş sikke ele geçirdi.
Tarihi eserleri Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim eden ekipler, 4 zanlıyı da gözaltına aldı.
Çat ilçesi Elmapınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalandı.
Kaynak: AA
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P