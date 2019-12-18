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"Tarihi eser" ile "kaçak kazı" operasyonu: 10 gözaltı

Erzurum'da "tarihi eser" ve "kaçak kazı" operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

YURT 18.12.2019, 15:39
"Tarihi eser" ile "kaçak kazı" operasyonu: 10 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Aziziye ilçesinden, kent merkezine gelen bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı.

Ağrı-Erzincan kara yolundaki Erzurum Havalimanı mevkisinde şüpheli aracı durdurarak arama yapan jandarma, 4 kişinin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 gümüş sikke ele geçirdi.

Tarihi eserleri Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim eden ekipler, 4 zanlıyı da gözaltına aldı.

Çat ilçesi Elmapınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
#tarihi eser #kaçak kazı #operasyon #gözaltı
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