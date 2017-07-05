Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Abdulkadir Sulak yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 42 K 9444 plakalı kamyonet, Ereğli-Konya karayolunun 12. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada, araçta bulunan Ayfer Uçar ve Gülender Akkaş hayatını kaybetti. Sürücü Sulak ile Ayşe Yalama (53), Güler Topbaş (46), Fadime Akyıldız (46), Songülnur Yurttaş (15), Nabider Gül (58), Hatice (67) ve Cemile Şahin (64) yaralandı.



Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla ambulansa alındıktan sonra Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.