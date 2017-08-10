Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Eyüp Yıldırım idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Fethiye Mahallesi'nde devrildi.



Kazada sürücünün yanı sıra traktörün römorkunda bulunan Nadire Akbulut, Sümeyra Akbulut, Merve Orhan, Elif Kaya, İsmail Orhan, Melike Doğan ve Hatice Aksüt ile isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.



Durumları ağır olan Elif Kaya ile isimleri öğrenilemeyen 2 kadın kaldırıldıkları hastanede öldü.



Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.