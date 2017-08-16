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Tarım işçilerinin zorlu yaşamı

Mevsime göre ürün neredeyse, onlar da, o kentin yolunu tutuyorlar. Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı başladı. Yurdun dört bir yanındaki mevsimlik tarım işçileri de bölgedeki illere gitti. Samsun'da işçiler bir yandan fındık topluyor, bir yanda da çadırda zorlu şartlarda yaşamaya çalışıyor.

Tarım işçilerinin zorlu yaşamı
Onlar, mevsimlik tarım işçileri... Kimisi hayalini kurduğu mesleğe bir adım daha ulaşmak için okul masrafları adına, kimisi de geçimini sağlamak için çalışıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı başladı. Mevsimlik tarım işçileri Samsun'un Çarşamba İlçesine fındık toplamaya gitti. İşçiler, ekmek parası için çadırda, zorlu şartlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Günün ilk saatlerinde fındık bahçelerine giriliyor. Gün batana kadarda alın teri dökülüyor.

Çadırda da başka bir mesai başlıyor. Bahçedeki çalışmanın ardından kadınlar, taşıdıkları sularla çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor. Çocuklar ise, her yer de çocuk olmanın gereği, sağlıksız şartlara aldırmadan oyunlar oynuyor, şarkı söylüyor.

Afyon'da kiraz, Akşehir'de haşhaş topladılar. Fındıktan sonra sezonu, bambaşka bir ürün için Niğde'de kapatacaklar.

Neredeyse 2 aya yakın ilçede konaklayan tarım işçileri, çadırdaki zorlu yaşamlarını yetkililerin artık görmesini istiyor.

Oysa Nisan ayında tam da bu konuda Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla genelge yayımlanmıştı. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar, 36 maddede sıralanmıştı. Görünen o ki, çalışmalar, genelgede kaldı...



ulusal.com.tr
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