Mevsime göre ürün neredeyse, onlar da, o kentin yolunu tutuyorlar. Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı başladı. Yurdun dört bir yanındaki mevsimlik tarım işçileri de bölgedeki illere gitti. Samsun'da işçiler bir yandan fındık topluyor, bir yanda da çadırda zorlu şartlarda yaşamaya çalışıyor.

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