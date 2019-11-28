Tarımın başkenti Hattuşa
Anadolu topraklarında 4 bin yıl önce medeniyet kurmuş Hititler için tarım ve hayvancılık her şeydi. Tarımı gelenek haline getirmiş Hititlilerin başkenti Hattuşa üzerine kurulu Çorum'un Boğazkale ilçesine gittik. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Meteoğlu ve üreticilerle görüştük. Vatandaşlar tarımdan ve üretimden uzaklaşıyor.
YURT 28.11.2019, 20:33
Çiftçiler dertli. Türkiye'de tarım, artan fiyatlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.
Üreticiler şikayetçi, çünkü ektikleri ürünler para etmiyor.
Mazot, gübre ve ilaç fiyatları çiftçinin belini büktü.
Ziraat Odası Başkanı Meteoğlu; ekip, ürettiklerinin çiftçiyi tatmin etmediğini söyledi.
Yeni teşvik planlarının getirilmesini ve tarımı kalkındırmak için çalışmalar yapılması gerektiği dile getirdi Meteoğlu.
Çiftçinin sıkıntılarından bahseden Ahmet Meteoğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığı için tarımdan soğuduğunu belirtti.
ulusal.com.tr
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