Tarımın başkenti Hattuşa

Çiftçiler dertli. Türkiye'de tarım, artan fiyatlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Üreticiler şikayetçi, çünkü ektikleri ürünler para etmiyor.

Mazot, gübre ve ilaç fiyatları çiftçinin belini büktü.

Ziraat Odası Başkanı Meteoğlu; ekip, ürettiklerinin çiftçiyi tatmin etmediğini söyledi.

Yeni teşvik planlarının getirilmesini ve tarımı kalkındırmak için çalışmalar yapılması gerektiği dile getirdi Meteoğlu.

Çiftçinin sıkıntılarından bahseden Ahmet Meteoğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığı için tarımdan soğuduğunu belirtti.



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