Tarımın bel kemiği kadın çitçiler

Türkiye’nin tarım yükününün büyük bölümünü omuzlayan çiftçi kadınlar... Antalya’nın Kumluca ilçesinde de, sorunlardan yılmadan cennet bahçelerine çevirdikleri seralarının başındalar.

Örtü altı üretimde günden güne artan maliyetlerin yarattığı zorluklar yüzünden bir sezon başlamadan diğer sezonun kaygısı sarıyor çiftçileri. Onlara göre üretim varsa Kumluca var.

Üç çocuğunun geçimini topraktan çıkaran Gülşen Tığlı, üniversite mezunu bir çiftçi. Tığlı’ya göre ağır girdi maliyeti, yerli üretimle aşılabilir.

Günlük sıradan alışkanlıkları bir kenara atan tarımın bel kemiği kadınların bir eli toprakta ,bir eli üründe.

Onlara göre ürün kutsal ve evlat kadar aziz.



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