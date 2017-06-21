Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Tarladaki ürünler, susuzluk nedeniyle heba oldu

Şanlıurfa'da binlerce dönüm tarladaki ürünler, susuzluk nedeniyle heba oldu. Üreticiler ilçeye yapılacak yatırımlar için bölgeye giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ya sitem etti. Tarlalar 1 hafta içinde sulanmazsa tüm ürünler kuruyacak.

Tarladaki ürünler, susuzluk nedeniyle heba oldu
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu sözlerle Şanlıurfa'ya yapılan yatırımları anlattı. Ancak üreticiler susuzluktan yakınıyor.

Şanlıurfa'ya giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Sulama sorununu hallettikleri yönündeki açıklamasına çiftçiler tepki gösterdi. Üreticiler binlerce dönümlük tarlalarının susuzluk nedeniyle heba olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da çiftçiler, tarlayı icar tuttu ve ürün ekti. Ürünleri filizlenmeye başlayan üreticiler, tarlaları sulamak için Sulama Birliği'nin kapısını çaldı.  Ancak birlik çiftçilere Bozova ilçesinin borcu olduğu gerekçesiyle su vermedi. 

Çiftçiler, bir an önce tarlalarına su verilmesini istedi.



ulusal.com.tr
Önceki Haber
"Adalet" dilenmek… Atatürk’ün pusulası yol gösteriyor
Sonraki Haber
Tarihi cami hasar gördü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.