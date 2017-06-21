Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu sözlerle Şanlıurfa'ya yapılan yatırımları anlattı. Ancak üreticiler susuzluktan yakınıyor.
Şanlıurfa'ya giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Sulama sorununu hallettikleri yönündeki açıklamasına çiftçiler tepki gösterdi. Üreticiler binlerce dönümlük tarlalarının susuzluk nedeniyle heba olduğunu belirtti.
Şanlıurfa'da çiftçiler, tarlayı icar tuttu ve ürün ekti. Ürünleri filizlenmeye başlayan üreticiler, tarlaları sulamak için Sulama Birliği'nin kapısını çaldı. Ancak birlik çiftçilere Bozova ilçesinin borcu olduğu gerekçesiyle su vermedi.
Çiftçiler, bir an önce tarlalarına su verilmesini istedi.
ulusal.com.tr
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