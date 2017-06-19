Birecik ilçesinde bir kişi, tartığı amcasını öldürdü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, tartığı amcasını öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde İbrahim D. ile aynı zamanda kayınpederi de olan amcası Zekeriya D. (47) arasında ailevi nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



İbrahim D'nin tabanca ile ateş ettiği Zekeriya D. yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Zekeriya D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaçan İbrahim D'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.