Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Katar ile ilgili flaş karar
Katar ile ilgili flaş karar
Türkiye genelinde başladı
Türkiye genelinde başladı

Tartıştığı babasını tabancayla yaraladı

Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla yaraladı.

Tartıştığı babasını tabancayla yaraladı

Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'nde Resul Y. (25) ile babası Kemal Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Resul Y. babasına tabancayla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.

Yaralanan Kemal Y. yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kemal Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralama #tabanca #gaziantep
banner863
Önceki Haber
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları
Sonraki Haber
New York borsası “karışık“ kapandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.