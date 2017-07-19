Aydın/KUŞADASI'nda tatil için soygun planı yapan 40 yaşındaki S.G. ve 25 yaşındaki kardeşi H.G. eve gelip soygun içerikli aksiyon filmi izleyip uygulamaya koydu. Zincir marketlerden birinde kasiyeri bıçakla etkisiz hale getiren iki kardeş, 730 TL'yi gasp edip kaçtı. Gece boyunca güvenlik kamerası izleyen polis, iki kardeşi kıskıvrak yakaladı.

Polisi alarma geçiren olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bu yıl tatillerini Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde geçirmek için plan yapan kardeşler S.G ve H.G., birlikte yemek yiyip aksiyon dolu soygun filmleri izledi. Harekete geçen iki kardeş, tanınmamak için şapka giyip, gözlük taktı. Daha sonra kapanmak üzere olan zincir market şubesine gelen kardeşler, bıçak zoruyla etkisiz hale getirdikleri kasiyerden 730 TL'yi gasp edip kaçtı.



Soygunun ardından geniş çaplı bir araştırma başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gece boyunca onlarca kamerada iki zanlının izini sürdü. Güvenlik kameralarında hafif aksak yürüdüğü tespit edilen S.G ile kardeşi H.G., Kuşadası'na gitmeye hazırlanırken yakalandı. İki kardeş, kendilerini yakalayan polislere 'Çabuk yakaladınız' dedi.



Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan iki kardeş, polis merkezindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.