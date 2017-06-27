Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahilinde binlerce kişi bayram tatilinin tadını çıkarırken, cankurtaranlar ise boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etmek için tetikte bekliyor

Ramazan Bayramı'nda binlerce kişi Konyaaltı sahilinde denizin keyfini çıkarırken, cankurtaranlar ise 40 dereceyi bulan sıcaklıkta tatilcilerin güvenliği için görevini sürdürüyor.

Bayramda yaklaşık 2 milyon kişinin tatil yaptığı Antalya'da en fazla yoğunluğun yaşandığı yerlerin başında Konyaaltı sahili geliyor. Buradaki kalabalık, Antalya Büyükşehir Belediyesince sahildeki plajlarda görevlendirilen cankurtaranların iş yükünü de artırıyor.

Plajlardaki kulelerden gün boyu dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, megafonla anonslar yaparak tatilcileri uyarıyor.

Konyaaltı sahilindeki cankurtaranlardan Uğurcan Bayçin (26), AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin daha güvenli ortamda tatillerini sürdürebilmesi için görev yaptıklarını söyledi.

Tatil nedeniyle sahilide yoğunluk yaşandığını ifade eden Bayçin, ara sıra boğulma tehlikesi geçirenlerin olduğunu, bunun genellikle bacaklara kramp girmesinden kaynaklandığını belirtti.

Bu durumda kişiye hemen müdahale ettiklerini anlatan Bayçin, "Boğulma tehlikesi geçiren kişiye önce sakin olmasını söyleyip, ardından onu kıyıya çıkarıyoruz." dedi.

Görevlerinin riskli olduğunu belirten Bayçin, "İnsanlar boğulma tehlikesi geçirince panik ve heyecana kapılıyor. Onlara çok dikkatli yaklaşıp hem hayatlarını hem de kendi hayatımızı riske atmadan müdahale etmemiz gerekiyor. Cankurtaranlıkla ilgili her türlü eğitimi alıyoruz." diye konuştu.

Sahildekiler tatil yapıp eğlenirken, kendilerinin sıcakta çalıştığını dile getiren Bayçin, "Cankurtaranlık zor bir iş ama sevdiğim ve eğlenceli bulduğum için yapıyorum. Ayrıca insanlara yardımcı olmak, yeri geldiğinde hayatlarını kurtarmak çok güzel bir duygu. Bundan dolayı bayramlarda da çalışmaktan çok fazla olumsuz etkilenmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayçin, saat 09.00'dan 19.00'a kadar sahilde görev yaptığını, sıcaktan bunalınca denize girerek serinlediğini söyledi.

Plajdaki sarı-kırmızı bayrakların cankurtaran bulunduğu anlamına geldiğini belirten Bayçin, kuledeki sarı bayrağın "yüzmek riskli", kırmızı bayrağın ise "cankurtaran yok" anlamına geldiğini kaydetti.



Cankurtaran bulunması tercih nedeni

Tatilcilerden Dürdane Bektaş ise Konyaaltı sahilini tercih etmelerinde cankurtaran bulunmasının önemli bir etken olduğunu anlattı.

Bektaş, "Cankurtaranın olması daha güvenli ve huzurlu şekilde denize girmemizi sağlıyor. İhtiyaç anında bir kişiye ulaşabilmek, boğulma tehlikesi geçirdiğinizde sizi kurtaracak birisinin olduğunu bilmek çok güzel." dedi.