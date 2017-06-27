Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde, Ramazan Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini Kuzey Ege'de geçiren tatilciler dönüş yoluna geçti.

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı illerinden Edremit Körfezi'ne gelen tatilciler, bayramın son günü dönüş için yollara çıkınca Çanakkale-İzmir, Çanakkale-Balıkesir karayollarında araç yoğunluğu oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi gibi iç turizmin ilgi odağı tatil beldelerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nden geçen yol güzergahının özellikle kavşak noktalarında aşırı yığılmalar yaşanıyor.

Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor. Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için çaba harcarken, vakaya ulaşmak için yola çıkan 112 Acil Servis ambulansları ise trafik nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Dönüş yolunda deniz yolculuğunu tercih eden tatilciler de Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluğa neden oldu. İskeleye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bandırma-İstanbul arasında karşılıklı 13 deniz otobüsü ve feribot seferi yapılıyor.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde araç trafiğinin daha da yoğunlaşacağını bildirdi.



Çanakkale

Çanakkale'de de sabah saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerine doğru üst seviyeye çıktı.

Feribotla Avrupa yakasına ulaşmak isteyen yüzlerce araç Çanakkale kent merkezinde 1,5 kilometreyi bulan kuyruğa neden oldu.

Araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak beklemeye alındı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için seferlerin saatsiz olarak yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, araç yoğunluğu bitine kadar seferlerin bu şekilde yapılacağını kaydetti.



Yalova

Tatillerini geçirmek üzere Bursa, Balıkesir ve Ege Bölgesi'ne giden İstanbullular, dönüş yolunda da Osmangazi Köprüsü ve feribotları tercih ediyor.

Bazı sürücülerin köprüyü, bazılarının ise feribotları kullanması Yalova'da trafik yoğunluğu oluşturmadı. Önceki yıllarda bayram tatili dönüşlerinde uzun araç kuyruğu oluşan Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nden ise geçen yıllara nazaran az sayıda araç geçiyor.

Osmangazi Köprüsü'nde ise trafiğin akıcı olması nedeniyle köprü ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanmıyor. Köprünün Altınova gişelerinde ise zaman zaman yoğunluk oluştu.

Köprüyü kullanan sürücüler geçen yıllara göre trafikte çok sıra beklemeden İstanbul'a rahat bir şekilde ulaştıklarını belirtti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısı tedbir amacıyla 1'den 18'e çıkarıldı. İstanbullines da Eskihisar-Tavşanlı hattında 4 feribotla hizmet veriyor.