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Tatilciler dönüş yolunda

Bayram tatilinden dönenler Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturdu

Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilden dönenler için karayollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini arttırdı.

Bayram tatilinin son gününde Tekirdağ-İstanbul karayolunun Üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli olarak denetleniyor.

Ekipler, bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik #Tekirdağ-İstanbul yolu #Tekirdağ #tatil dönüşü
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