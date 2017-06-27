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Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşe geçmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor

Tatilciler dönüş yolunda

 Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolunun Yumrukaya Viyadükleri, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli ile viyadüklerde trafiğin aksamasına neden oluyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bolu Dağı #bolu #Bayram trafiği #Anadolu Otoyolu
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