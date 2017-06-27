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Tatilciler dönüş yolunda

Balıkesir ve Ege Bölgesi'ne giden İstanbullular dönüş yolunda, Karacabey-Bursa karayolunda yoğun trafikle karşılaştı

Tatilciler dönüş yolunda

Balıkesir ve Ege Bölgesi'ne giden Bursalı ve İstanbulluların dönüş yolunda, Karacabey-Bursa karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İzmir ve Çanakkale yollarından gelen araçların yoğunluk oluşturduğu yolda, trafik güçlükle ilerliyor.

Dönüş yolundaki tatilciler, Karacabey Harası mevkisinden Uluabat Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Zaman zaman durma noktasına gelen ve maddi hasarlı kazaların da yaşandığı trafikte, sürücüler sıcak havada zor anlar yaşadı.

Karacabey Bölge Trafik Ekipleri ise sinyalizasyon sistemini geçici olarak iptal ederek kontrollü geçiş sağlıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #Dönüş trafiğinde yoğunluk
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