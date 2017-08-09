ÇUKUROVA Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Murat Demir, Kurban Bayramı'nda tatile çıkacaklara yaşanacak yoğunluk nedeni ile 'son dakikaya kalmayın' uyarısında bulundu.

ÇUKTOB Başkanı Murat Demir, Kurban Bayramı tatilinin Ramazan Bayramı tatilini aratmayacağını belirterek, "Tatilciler şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Mersin’e ilgi günden güne artıyor. Akdeniz müşterisi doğayı, kültürü istiyor. Biz burada küçük otellerimizle, doğamızı, denizimizi ön plana çıkıyoruz. Vatandaşın ilk tercih nedeni de doğa zaten" dedi.



Henüz resmi bir açıklama olmadığını ama bayram tatilinin uzatılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Demir, "2-3 günlük tatiller hem bizim için hem de tatilciler için pekiyi olmuyor. Hem yoruluyorlar, o tatilden hiçbir şey anlamıyorlar hem de maddi açıdan zorlanıyorlar. Türkiye’ye gelen turist sayısında da artış var. Doluluk oranı günden güne artıyor. Benim uyarım rezervasyonlar son dakikaya bırakılmamalı" diye konuştu.