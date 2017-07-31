Muş'un Varto ilçesinde bazı öğretmen ve idareciler, tatil yapmak yerine okullarını boyayıp onararak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.

Muşu'un Varto ilçesindeki Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulunun öğretmen ve idarecileri, yaz döneminde tatil yapmak yerine okullarını boyayıp, tahrip olan yerlerini onarıyor.



Eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle ilçedeki öğrenciler yaz tatiline girerken, bazı öğretmenler de çocukların yeni dönemde daha iyi imkanlarda eğitim görmesi amacıyla görev yaptıkları okulun eksiklerini gidermeye çalışıyor.



Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulunda görev yapan öğretmenler de tatillerini okulda çalışarak geçiriyor. Fedakar öğretmenler, okulun tahrip olan yerlerini onararak, dış cephesini boyuyor.



Okul Müdürü Olcay Karataş, AA muhabirine, öğretmenlerle bir araya geldiklerinde "Öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitim görmeleri bizi daha mutlu eder" düşüncesiyle böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini anlattı.



Öğretmenlerin bu çalışma için tatillerinden feragat ettiğini belirten Karataş, "2017-2018 eğitim öğretim sezonuna daha iyi hazırlanmak amacıyla okulumuzda ufak tefek tadilatlar yapmaya karar verdik. Öğretmen arkadaşlarımızla amacımız, okulumuzu daha da güzelleştirmek ve eğitim öğretim döneminde çocuklarımız için daha güzel ve yaşanılabilir bir alan yaratmak. 8 öğretmeniz de gönüllü olarak çalışmaya katıldı." dedi.



"TEOG'da da başarılı olduk"



Öğretmen arkadaşlarıyla özverili bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Karataş, "Okulumuz son 2 yılda TEOG sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenciler yetiştiren bir eğitim kurumu. Amacımız bu başarıların devam etmesi.



Öğrencilerimizin başarılı olması için de öğretmen arkadaşlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada bizimle kalıp, tatillerini bizimle geçiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İki yıl önce Hatay'dan Varto'ya atanan İngilizce öğretmeni Gizem Yürekli, öğrencilere daha iyi bir ortam sunmak için gönüllü olarak çalıştıklarını bildirdi.

Tüm öğretmenlerin, öğrencilerin başarısı için canla başla görev yaptığını anlatan Yürekli, "Tatile gitmeyip burada kalan öğretmen ve müdürümüzle, güzel öğrencilerimiz için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz.



Öğretmenlik, tamamen fedakarlık isteyen bir meslek. Biz de elimizden geldiğince bu mesleği icra etmeye çalışıyoruz." dedi.

