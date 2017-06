Ramazan Bayramı başladı. Yurttaşlar bayramlaşmak için yollara döküldü. Ancak tatilinin ilk gününde yollardan acı haberler gelmeye başladı. Yurdun değişik bölgelerinde meydana gelen kazalarda 17 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi de yaralandı.

Birbiri ardına geldi acı haberler. Her bayram olduğu gibi bu bayram da trafik kazaları can almaya devam ediyor.



Tatilin ilk gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı.



Kazaların yaşandığı iller Adıyaman, Balıkesir , Aksaray, Bursa, Gümüşhane, Niğde, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Uşak oldu.



Balıkesir Susurluk'ta sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 47 yolcu da yaralandı.



Uşak'ta aşırı hız nedeniyle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin öldüğü kazadan 3 kişi de yaralı olarak kurtuldu.



Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeyse bayram tatiline çıkan bir otomobil yol kenarındaki çaya yuvarlandı. Araçta bulunan bir kadın ve 5 yaşındaki kızı boğularak hayatını kaybetti.



Niğde'deki kazadaysa iki asteğmen yaşamını yitirdi. Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda askerliğini asteğmen olarak yapan Metin Durmaz ve Abdulkadir Işık, terhis oldu.



Arabayla memleketlerine dönmek için Bolu'dan yola çıkan Durmaz ve Işık Niğde yakınlarında kaza yaptı. Sağlık ekiplerininin de müdahale ettiği kazada iki arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti.



TRAFİKTE ACI BİLANÇO

TATİLİN İLK GÜNÜNDE 17 KİŞİ ÖLDÜ, 114 KİŞİ DE YARALANDI