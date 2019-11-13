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TBMM araştırma komisyonu Aksaray'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyon, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı okulu ziyaret etti. Komisyon, Mehmetçik İlkokulunda incelemelerde bulundu.

YURT 13.11.2019, 14:22
TBMM araştırma komisyonu Aksaray'da

Türkiye'yi ayağa kaldıran otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" okulla ilgili soruşturma devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nu ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki komisyon üyeleri, okulda incelemelerde bulundu.

Otizmli bireylerde kaynaştırma eğitime dikkat çeken Çelik, dünyanın bu eğitim sistemi uyguladığını aktardı.

ulusal.com.tr
 

#Türkiye Büyük Millet Meclisi #tbmm #Aksaray #otizm #Mehmetçik İlkokulu
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