Antalya'da TC kimlik numarası vermeyenlere LPG tüp satışı yasaklandı. Bazı tüp bayileri uygulamayı doğru bulurken, bazıları bigilerinin çalınacağı endişesiyle yanlış olduğunu söyledi.

TC kimlik numarasını vermeyenlere LPG Tüp satışı yok. Uygulama Antalya'da başladı.



LPG tüplerinin el yapımı patlayıcılarda kullanılmasının önlenmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Uygulama kapsamında tüp bayileri satış yaparken, TC kimlik numaları ya da kredi kartı bilgileri ile ad soyad bilgilerinin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi.



Tüp satışında boş tüpler teslim alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi kararlaştırıldı.



Uygulamaya karşı çıkan bayi veya dağıtıcılara Kabahatler Kanunu'nun "emre aykırı davranış" maddesi gereğince idari para cezası kesilecek.



Uygulamaya yeni katılan iller arasında olan Antalya'da tüp satışı yapan işyeri sahipleri, polis merkezlerine çağrılarak karar tebliğ edildi.



Kepez İlçesi'nde başlayan uygulama tüp bayilerini böldü. Bazi esnaf uygulamayı yerinde bulurken, bazıları doğru bulmadı.





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