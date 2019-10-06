Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaklaşık 150 gecekondu kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Ancak belediyenin ev sahiplerine tebligat göndermeden yıkıma başladığı iddia edildi. Hiçbir resmi belge gösterilmeden yapılan işlemlerin usule aykırı olduğunu söyleyen ev sahipleri belediyeye tepkili.

Kentsel dönüşüm kapsamına alındı ancak ev sahiplerine tebligat gönderilmeden yıkıma başlandı.



Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Süvari mahallesinde bulunan yaklaşık 150 gecekondu 2016 yılında kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Mahalle sakinleri Bakanlar Kurulu kararına sevinse de süreç onların istediği gibi işlemedi.



Kararın ardından bazı mahalle sakinleri kendi isteğiyle evini boşaltıp belediyeden yıkım talep etti. Bazılarıysa hak sahibi olduğu meskenin karşılığında verilecek daireyi istedi.



Ancak belediye ne yıkım tarihini ne vaad edilen yapıların teslimatına ilişkin bilgileri vatandaşlarla paylaştı.



Zabıta ekipleri yıkıma başlanacağını ev sahiplerine sözlü olarak iletti. Kendilerine resmi tebligat gelmediğini söyleyen vatandaşlar yıkıma izin vermedi.



Yıkımın usule uygun olmadığını belirten ev sahipleri belediyeye tepki gösterdi, çözüm istedi.





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