Erdoğan ile Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
Yalçın: Her türlü takdirin üzerindedir
Yalçın: Her türlü takdirin üzerindedir
Rusya'dan ABD'ye protesto notası
Rusya'dan ABD'ye protesto notası
HDP'lilere tepki
HDP'lilere tepki

Tebligat gelmeden yıkım başladı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaklaşık 150 gecekondu kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Ancak belediyenin ev sahiplerine tebligat göndermeden yıkıma başladığı iddia edildi. Hiçbir resmi belge gösterilmeden yapılan işlemlerin usule aykırı olduğunu söyleyen ev sahipleri belediyeye tepkili.

Tebligat gelmeden yıkım başladı

Kentsel dönüşüm kapsamına alındı ancak ev sahiplerine tebligat gönderilmeden yıkıma başlandı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Süvari mahallesinde bulunan yaklaşık 150 gecekondu 2016 yılında kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Mahalle sakinleri Bakanlar Kurulu kararına sevinse de süreç onların istediği gibi işlemedi.

Kararın ardından bazı mahalle sakinleri kendi isteğiyle evini boşaltıp belediyeden yıkım talep etti. Bazılarıysa hak sahibi olduğu meskenin karşılığında verilecek daireyi istedi.

Ancak belediye ne yıkım tarihini ne vaad edilen yapıların teslimatına ilişkin bilgileri vatandaşlarla paylaştı.

Zabıta ekipleri yıkıma başlanacağını ev sahiplerine sözlü olarak iletti. Kendilerine resmi tebligat gelmediğini söyleyen vatandaşlar yıkıma izin vermedi.

 Yıkımın usule uygun olmadığını belirten ev sahipleri belediyeye tepki gösterdi, çözüm istedi.  


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #ankara
Önceki Haber
Okul yenilendi içinde öğrenci yok
Sonraki Haber
İzmirliler 5. Boyoz Festivali’nde buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.